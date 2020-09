Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din mai multe state europene le cer tinerilor in mod special sa respecte regulile de prevenție a infecției cu coronavirus, in condițiile in care statisticile arata ca aceștia sunt primii responsabili pentru noua creștere a numarului de cazuri COVID, scrie The Guardian. Ministrul Sanatații…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca aceasta crestere este "ingrijoratoare". Acesta a adaugat ca majoritatea celor infectati sunt tineri. "Cresterea numarului de cazuri care a avut loc stazi este ingrijoratoare. Cazurile sunt in mod preponderent in randul oamenilor…

- Opiniile in randul cadrelor medicale sunt impartite cu privire la situatia pacientilor infectati cu COVID-19. Unii dintre medici sugereaza ca anumite tratamente sunt mai eficiente in tratarea formelor grave. De exemplu, folosirea medicamentului cu dexametazona a dus recent la o imbunatatire a sanselor…

- Recordul anterior a fost inregistrat cu doar o zi in urma, pe 13 august. Ieri au fost raportate 1.592 de cazuri de coronavirus. Cel mai mare numar de cazuri intr-o singura zi a fost raportat in regiunile Harkov (205), Liov (186) si Odesa (160). In Kiev au fost inregistrate 158 cazuri noi in ultimele…

- Italia a anuntat astazi extinderea regulii privind carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA. Ministrul Sanatații din Italia, Roberto Speranza / FOTO: twitter.com/robersperanza Masura a fost instituita saptamana trecuta, ca parte a unui plan care sa limiteze…

- Evenimentele s-au petrecut in contextul unui val de caldura puternic care lovește sudul Angliei in aceste zile. Autoritațile locale, consiliul in a carui jurisdicție se afla Bournemouth, Christchurch și Poole, a anunțat ca va lua masuri de urgența. Ministrul Sanatații britanic, Matt Hancock,…

- Consecințele economice ale pandemiei de COVID-19 se afla la un nivel fara precedent in Europa. Șocul dublu asupra cererii și ofertei a determinat oprirea producției (cel puțin parțial) in multe companii, deoarece angajații nu pot merge la munca, precum și scaderea consumului din cauza restricțiilor…

- Cresterea numarului de infectari va fi inevitabila, in perioada urmatoare, a spus ministrul. In acelasi timp, acesta si-a exprimat speranta ca aceasta crestere va fi progresiva, si nu exponentiala. "Daca gestionam un numar de cazuri, in cinci zile am avut 196 de cazuri, 237, 222, 275, 320…