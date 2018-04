Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute inaintea meciului de luni cu Dinamo Bucuresti, care se va juca pe teren propriu in cadrul play-out-lui Ligii I de fotbal, ca echipa sa va fi greu de invins, amintind, printre altele,…

- Conducerea clubului de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat miercuri, ca, in urma reactiilor de nemultumire venite din partea suporterilor care nu au mai gasit bilete la meciul cu Dinamo Bucuresti, a efectuat o ancheta interna, in urma careia a constatat o serie de „abuzuri” legate de vanzarea…

- Partida dintre ACS Sepsi OSK si Dinamo Bucuresti, programata saptamana viitoare pe stadionul din Sfantu Gheorghe in cadru etapei a 7-a a play-out-ului Ligii I de fotbal, se va disputa cu casa inchisa, biletele fiind epuizate in doar trei ore de la punerea lor in vanzare, au informat, marti, oficialii…

- La noua zile distanta dupa ce s-a efectuat tragerea la sorti pentru stabilirea celor doua semifinale ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal a anuntat programul meciurilor tur. Acestea vor avea loc marti, 17 aprilie, respectiv joi, 19 aprilie. Returul este programat in jurul datei de 9 mai.…

- Meciul de pe 19 martie dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Voluntari, care marcheaza debutul echipei covasnene pe propriul stadion , se va disputa cu casa inchisa. Conducerea clubului din Sfantu Gheorghe a mentionat ca toate biletele pentru meciul cu FC Voluntari, aproximativ 4.300, au fost achizitionate…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa uite esecul din meciul cu Lazio (scor 1-5) si sa se concentreze pentru a castiga partida cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. "Am vazut…

- BC SCM Timisoara se va bate cu alte sapte echipe in drumul spre Cupa Romaniei, un trofeu care a ajuns deja in ultimii ani, in era Petricevic, in vitrina baschetului timisorean. De aceasta data, turneul final al Cupei, organizat la Sfantu Gheorghe, va avea la start opt si nu patru echipe,…