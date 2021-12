Stiri pe aceeasi tema

- …Și tiptil am ajuns, dragi prieteni, foarte aproape de Cea mai lunga noapte a anului, cum i se spune Revelionului. Nu mai e mult și anul in curs va deveni amintire, din pacate una nu prea frumoasa din pricina nesuferitei de Pandemii. Totuși, sa fim mulțumiți fiindca putea fi și mai rau, așa cum au…

- Majoritatea scolilor si gradinitelor din judetul Covasna nu vor tine cursuri in ziua de 23 decembrie, cadrele didactice optand pentru organizarea de activitati non-formale in contextul pregatirilor pentru Craciun, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar. Potrivit inspectorului scolar general, Kiss…

- Un centru de tratare a deseurilor medicale isi va incepe activitatea saptamana aceasta in Parcul Industrial Campu Frumos de langa Sfantu Gheorghe. Potrivit conducerii parcului, investitia a fost realizata de AKSD Romania SRL, din Targu Mures, care are ca obiect principal de activitate colectarea si…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat ca intentioneaza sa organizeze o piata volanta de Craciun in centrul municipiului, comerciantii putandu-se inscrie pana pe data de 6 decembrie. Evenimentul, coordonat de Casa de Cultura „Konya Adam”, este programat in perioada 17 – 23 decembrie. „La…

- In societatea de consum se observa alinierea dezacordului omului cu sine insuși, renunțarea, instrainarea de anumite dorințe și indicarea adevaratelor dorințe ale acestuia prin reclama – aceasta instrainare manipulatoare. Consumul este orientat spre dorințele individuale reale, apropiindu-l pe om de…

- Societatea de salubritate TEGA S.A. a schimbat modul in care iși primeste clienții la sediul sau din strada Crangului din Sfantu Gheorghe. Daca pana in prezent, pentru a preveni raspandirea COVID-19 primirea clienților se facea in aer liber, in lateralul pieței, iar casieria era amplasata in interiorul…

- Parca mai repede ca altadata, asta și din pricina Pandemiei, autoritațile locale din municipiul de la poalele Tampei au acționat pentru pregatirea Sarbatorilor de Iarna. Un demers important l-a reprezentat aducerea vestitului Brad de Craciun in Piața Sfatului. Acest falnic reprezentant al padurilor…

- Societatea de salubrizare TEGA S.A. le atrage atenția locuitorilor din Sfantu Gheorghe și Baraolt sa nu puna frunzele in sacii destinați colectarii deșeurilor selective. „Societatea este conștienta ca in aceasta perioada a anului sunt foarte multe frunze și le va colecta gratuit, daca nu toate odata,…