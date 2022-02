Autoritatile britanice au lansat vineri un apel catre cetateni indemnandu-i sa renunte la selfie-urile cu furtuna dupa ce vanturi cu viteze record s-au abatut asupra nordului Europei provocand valuri care ajung pana la inaltimea acoperisurilor proprietatilor aflate pe coasta, informeaza Reuters. Furtuna Eunice a adus in Marea Britanie rafale de pana la 196 de kilometri pe ora, un record pentru Anglia, si a ucis cel putin o persoana in Irlanda, cauzand totodata perturbari in alimentarea cu electricitate si in transporturi, potrivit Agerpres. ‘‘O fotografie sau un selfie spectaculos nu merita sa…