- Uniunea Europeana isi va spori sprijinul financiar pentru a ajuta tarile mai sarace sa lupte impotriva schimbarilor climatice si sa se adapteze la impactul acestora, a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul privind starea UE sustinut miercuri in plenul Parlamentului…

- Uniunea Europeana va suplimenta ajutorul umanitar pentru afganii din tara si din jurul acesteia pana la peste 200 milioane de euro de la nivelul actual de 50 milioane, a transmis marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters. 'Acest ajutor umanitar se va adauga contributiilor…

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a acuzat vineri Statele Unite ca se afla in spatele protestelor antiguvernamentale fara precedent din Cuba si a sustinut ca SUA sunt un ''stat esuat'', dupa ce presedintele american Joe Biden a descris tara condusa de comunisti drept un ''stat esuat'' care ''isi…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri cadrul legislativ privind schimbarile climatice, care e menit sa ajute blocul comunitar sa-și atinga obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% pana in 2030 și de a deveni neutru in materie de carbon pana in 2050. „Actuala economie bazata pe combustibili fosili…

- Presedintele SUA a solicitat, luni, regimului cubanez ”sa asculte poporul si apelul sau vibrant la libertate”, la o zi dupa manifestatiile istorice de pe insula, potrivit AFP. ”Statele Unite cer regimului cubanez sa-si asculte poporul si sa raspunda nevoilor lui in acest moment crucial”, a afirmat Joe…

- La Bruxelles a inceput a doua zi a Consiliului European, iar subiectul Rusia a fost in prim-plan. Prima zi de discuții s-a incheiat in jurul orei doua dimineața. Una dintre cele mai arzatoare situații o repezinta acțiunile puse la cale de Vladimir Putin impotriva Uniunii Europene. Conferința…