Apel al MAE: Românii să părăsească de urgență Afganistanul! Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, ca a fost reevaluat și ridicat nivelul de alerta pentru Afganistan, pe fondul deteriorarii situației de securitate, și indeamna cetațenii romani sa paraseasca de urgența teritoriul acestui stat. Oficialii MAE avertizeaza ca aceste evoluții de securitate se asociaza cu un risc major de atentate teroriste și de confruntari armate. […] The post Apel al MAE: Romanii sa paraseasca de urgența Afganistanul! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla permanent ori temporar, sau care intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie elen (EMY) a emis o prognoza cu privire la apariția unor fenomene meteo extreme. Grecia este devastata de incendii, din cauza…

- Institutul de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis Cod Roșu de canicula pentru unele regiuni ale țarii, și portocaliu pentru altele. Temperaturile vor depași 41 de grade la umbra. Ministerul Afacerilor Externe cere cetațenilor romani sa se informeze bine inainte de a pleca in Bulgaria pentru vacanța…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana, ca mai multe organizații sindicale au anunțat pentru luni, 26 iulie 2021, organizarea unei greve cu durata cuprinsa intre 4 și 12 de ore. Potrivit unei informari publicate…

- Grecia a ramas și anul acesta destinața preferata a romanilor, insa numarul turiștilor sosiți din Romania pare sa fie cu mult mai mare fața de anii precedenți. Presa greaca scrie: “Ne-am umplut de turiști romani” sau “Pe insule se vorbește aproape exclusiv romanește”. Romanii au luat cu asalt nu doar…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia, ca Serviciul Național de Meteorologie elen a emis o avertizare meteorologica de ploi abundente, furtuni puternice insoțite local de grindina și intensificari insemnate ale…

- Incident de securitate la baza NATO din Siauliai. Premierul Spaniei Pedro Sanchez și președintele Lituaniei Gitanas Nauseda au fost evacuați de urgența chiar in timp ce iși susțineau discursurile. Alerta de securitate s-a dat in momnetul in care a fost interceptata in spațiul aerian o aeroava rusa.…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri seara, ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica dupa data de 31 iulie 2021. Astfel, persoanele care sosesc din Romania pot intra in Republica Bulgaria fara a fi obligate…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, vineri, lista statelor considerate cu risc epidemiologic, criteriul fiind rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19. Marea Britanie ramane pe lista roșie, alaturi de alte 22 de state. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea…