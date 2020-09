Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 sept- Sputnik. Procuratura Generala anunța ca 70 de persoane au investit aproximativ 50 de milioane de lei in construcția unor apartamente din municipiul Chișinau, insa banii ar fi fost folosiți in alte scopuri și chiar ar fi ajuns in buzunarele angajaților companiei de construcție.…

- CHIȘINAU, 4 sept - Sputnik. Republica Moldova are nevoie de rezerve financiare, iar creditul rusesc este o salvare pentru țara noastra, mai ales acum, in aceasta perioada dificila. Șeful statului crede ca deputații vor vota pentru acest proiect in luna octombrie, ca pana la sfarșitul anului banii…

- CHIȘINAU, 27 iul - Sputnik. Ministrul Agriculturii Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju, a venit in fața protestatarilor. Acesta le-a dat asigurari agricultorilor ca va veni cu un raspuns la revendicarile lor in maxim o saptamana. © Sputnik / Miroslav Rotari A fost luata o decizie importanta…

- CHIȘINAU, 15 iul – Sputnik. Moldovenii stabiliți in Italia vor putea circula cu permisele moldovenești care vor fi convertite in permise italienești. © Sputnik / Miroslav Rotari Moldovenii cu permise de conducere DL 2015 vor putea circula liber prin Italia Guvernul a aprobat astazi hotararea…

- CHIȘINAU, 2 iul – Sputnik. In Republica Moldova, apartamentele cu o camera constituie 10,2% din numarul total al locuintelor inregistrate, cu doua camere sunt 32,3%, cu trei camere – 36,5%, cu patru si mai multe camere – 21,0%. © Sputnik / Кирилл КаллиниковCe vad moldovenii cand se privesc in oglinda:…

- CHIȘINAU, 25 iun – Sputnik. In Sectorul Buiuicani al Chișinaului va aparea un nou scuar, a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban. Scuarul va fi amenajat pe o suprafața de vreo 24 de ari, pe fosta stație terminus a liniilor de microbuz 103 și 121, care anterior au fost prelungite pana in satul…

- CHIȘINAU, 25 iun – Sputnik. O instituție publica noua, aflata la autogestiune, va fi creata in Republica Moldova - Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Guvernul a adoptat decizia in ședința din 24 iunie. © Sputnik / Miroslav Rotari Starea economiei și agriculturii la 30 de ani…