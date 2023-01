Sefa guvernului de la Chisinau, Natalia Gavrilita, a infirmat posibilitatea caderii guvernului pe care il conduce, in contextul zvonurilor care s-au inmultit in ultimul timp in special pe retele de social media, indemnandu-i pe cetateni 'sa nu dea crezare acestor zvonuri', relateaza marti agentia de presa Infotag si portalul Deschide.md, conform Agerpres.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați…