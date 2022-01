Stiri pe aceeasi tema

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza temepraturi cu plus pe intreg teritoriul țarii. In nordul țarii se așteapta caderi de precipitații sub forma de lapovița. In nordul tarii, termometrele vor indica +4..+7 °C, in centru +5..+8°C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre…

- Noi avertizari de inundații pe rauri din Alba și in alte județe din țara, pana marți. Zonele vizate Hidrologii au emis luni noi avertizari de inundații pe rauri din Alba și din alte zone din țara. Codurile Galben și Portocaliu sunt valabile pana marți. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala…

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari care anunta ploi si ninsori. O avertizare Cod galben de ploi si ninsori insemnate cantitativ, de sambata dupa amiaza pana duminica la ora 17:00, vizeaza Oltenia si Muntenia, unde va ploua insemnat cantitativ, iar in sudul Banatului si local in Moldova va…

- In intervalul mentionat, temporar va ploua in vestul, sud-vestul, centrul si nordul tarii. Ploile vor fi moderate cantitativ in sud-vest, unde se vor acumula cantitati de apa de 15-20 de litri/metru patrat si izolat de 30 de litri/metru patrat.Potrivit meteorologilor, indeosebi in Transilvania, precum…

- Bunele practici de crestere a fructelor și de realizare a exportului au fost discutate de catre producatori agricoli, in cadrul Consiliului de administrare al Asociației „Moldova Fruct”, desfașurat ieri in nordul țarii. Printre subiectele abordate la ședința au fost: exportul de fructe pe piețe alternative;…

- Arhiepiscolul din Balți și Falești, Marchel, a semnat un decret prin care elibereaza preoțimea de obligațiunea de a inalța rugaciuni pentru conducerea țarii. Decizia vine dupa ce autoritațile de Chișinau au ratificat Convenția de la Istanbul.

- Descoperire macabra in satul Parcova, raionul Edineț. Cadavrul unui barbat in varsta de 42 de ani a fost depistat de o strada de primarul localitații. Potrivit informațiilor, la fața locului s-au deplasat oamenii legii și ambulanța.

- Disperati si la limita saraciei. In aceasta situație sint mai mulți producatori de mere din nordul țarii. Acestia spun ca banii obținuți din vinzarea fructelor nu acopera nici jumatate din investitiile facute, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Pe Sergiu Sviriniuc din satul Colicauti, raionul…