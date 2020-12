Stiri pe aceeasi tema

- Pensiunile și hotelurile de pe Valea Prahovei sunt rezervate in proporție de 80-90 la suta de Revelion, potrivit Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT). In vacanta de Craciun, atat pe Valea Prahovei, cat si in Campina, gradul de ocupare a fost destul de mare in contextul pandemiei…

- Operatorii din domeniul turismului din judetul Prahova se asteapta la un grad ridicat de ocupare a locurilor de cazare din statiunile de pe Valea Prahovei, la acest sfarsit de an, anuntand pachete turistice care includ mese festive si muzica live, cu respectarea masurilor de siguranta din punct de…

- Prahova ramane in topul preferintelor pentru vacanta de iarna, iar pentru Revelion se anunta un grad de ocupare de 80-90% in zona montana a judetului, anunta luni, pe pagina de Facebook, Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT).

- Demersul de realizare a brandului turistic al județului Timiș, inițiat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș, a intrat in faza valorificarii rezultatelor obținute in cadrul auditului de brand și, implicit, a consultarilor publice privind ... The post Dinamismul, principalul…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș a demarat in luna septembrie 2020 procesul de realizare a strategiei de brand turistic al județului Timiș, proces care urmeaza sa se incheie la finalul lunii noiembrie 2020. O asa numita „Echipa de brand” a tras primele concluzii.…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș va informeaza asupra parcurgerii primei etape din procesul... The post Pași hotarați spre Brandul turistic al Timișului appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) vrea sa scoata la lumina brandul turistic al Timișului. Au intrebat mai mulți „actori” implicați in turism despre ce ar defini brandul turistic al județului. Pe langa reprezentanți ai primariilor din județ au fost invitați sa raspunda chestionarului…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș a primit o parte dintre raspunsurile la un chestionar, in urma caruia dorește sa defineasca brandul de turism al județului Timiș.