Activitatea de crestere a porcinelor in gospodariile populatiei nu este interzisa prin proiectul de ordin privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile de porcine, sustin reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), dupa ce in spatiul public au aparut informatii care induc ideea falsa ca se va interzice cresterea porcilor in gospodariile populatiei. "Reglementarile actului armonizeaza, de fapt, legislatia noastra cu legislatia europeana si vin in ajutorul gospodariilor de autoconsum si exploatatiilor de toate dimensiunile, pentru a se proteja de o posibila…