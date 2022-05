Apavital s-a aprovizionat cu 8.700 contoare de apă rece cu citire de la distanţă Societatea ieseana furnizoare de apa a achizitionat zilele trecute peste 8.700 de contoare de apa rece de diferite clase de precizie, echipate pentru citire de la distanta. Pachetul include atat dispozitive clasice, precum cele pentru contorizarea consumului de apa in locuinte, dar cele mai multe vizeaza masurarea consumului pe conducte de 65 pana la 150 mm. In procedura de licitatie lansata in februarie cu o valoare estimata de 7,31 milioane de lei a fost inscrisa o singura oferta, din partea firmei Vestra Industry SRL, componenta a grupului Elsaco din Botosani. Doua luni mai tarziu, aceasta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei: Achiziția de autobuze electrice, anulata Autobuz STB. Foto: Agerpres. Primaria capitalei a anulat licitatia pentru achizitia a 100 de autobuze electrice, cele trei oferte depuse fiind neconforme. Contractul de aproximativ 300 de milioane de lei, finantat din…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constantaa incheiat un acord cadru pentru furnizare materiale sanitare. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE SANITARE 20 LOTURI LOT 10 Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidata regenerata…

- Dupa ani la rand in care a preferat sa iși dezvolte propriul business inființand noi firme in funcție de evoluția pieței, ”Elsaco” incepe sa iși schimbe optica. Luna trecuta compania condusa de Valeriu Iftime a cumparat SC Elpro SRL, societate comerciala inființata tocmai in anul 2000.

- La primele licitatii au fost cate 5-6 ofertanti, dar la ultima s-a inscris doar unul Contractele de lucrari scoase la licitatie de ApaVital dupa aprobarea finantarii europene pentru proiectul urias de extindere a retelelor de apa si de canalizare par sa fi saturat piata. Sau e un moment in care cresterea…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a atribuit recent un contract de servicii de asigurare a autovehiculelor. Conform LicitatiaPublica.ro contractul prevede incheierea de polite de asigurare facultativa auto tip CASCO pentru Ambulante SMURD.Valoarea totala a achizitiei…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA a incheiat un acord cadru pentru furnizare utilnavorep service servicii de reparatii planificate la sistemul de semnalizare maritima. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "REPARATII PLANIFICATE LA SISTEMUL…

- De la cine cumpara CNAPM Constanta combustibil. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a organizat o licitatie publica pentru achizitia de gaze naturale. Societatea castigatore este PREMIER ENERGY TRADING.Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea achizitiei este de 2498155.55…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a incheiat un contract privind furnizarea de energie electrica. Societatea castigatore este VEOLIA ENERGIE ROMANIA. Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea achizitiei este de 1349205.26 lei.Contractul a fost atribuit la data de 28 ianuarie 2022. Rezultatul…