Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare pe Drumul Nordului, lotul II, sunt aproape gata. In prezent au mai ramas aproape 3 kilometri de drum in Remetea Chioarului. ”Lucrarile de reabilitare pe Drumul Nordului, lotul II, sunt finalizate, excepție facand tronsonul de 2,8 kilometri din Remetea Chioarului, drum pe care…

- Lucrarile la „Institutul Regional de Cardiologie” din Iași trebuie imparțite pe mai multe etape a afirmat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Șeful forului județean a declarat ca valoarea aproximativa a proiectului se va ridica la 300 de milioane de euro. Pana la sfarșitul saptamanii…

- Cel mai mare proiect care va fi implementat in orașul Vicovu de Sus, pentru extinderea rețelelor de apa și canalizare, va incepe in perioada imediat urmatoare. Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a spus ca valoarea totala a proiectului este de aproape 35 de milioane de euro, fara TVA, fiind, ...

- Lucrarile ce fac obiectul acestei investitii, vor asigura extinderea retelelor de canalizare in orasul Harsova, realizarea retelelor de canalizare si bazin vidanjabil in Ferma 1 si realizarea sistemului centralizat de canalizare si bazin vidanjabil in satul Vadu Oii Valoarea totala estimata este de…

- R.A. Aeroportul Iași a semnat astazi contractul pentru serviciile de proiectare și execuție a lucrarilor la noua infrastructura, cu firma STRABAG SRL, liderul asocierii care a caștigat licitația pentru proiectul „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a…

- ApaVital a semnat contractul de execuție pentru Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi – Axa 1: Iasi – Popricani, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Iași, in perioada 2014 -2020”. La eveniment au luat parte presedintele…

- Prezent, vineri, la Timișoara, Sorin Grindeanu s-a declarat nemulțumit de ritmul a doua proiecte locale. Este vorba despre legatura A1 – sensul giratoriu Sanandrei de pe DN 69, șosea cu o lungime de 11 km, dar mai ales Centura de Sud a Timișoarei. „Din pacate, ambele merg cu un ritm scazut și sunt monitorizate…

- In data de 18 martie 2022, la sediul APAVITAL S.A., s-a semnat contractul pentru Lotul 1 de lucrari, parte din contractul de execuție IS‑CL-02 – Extinderea sistemului de apa și canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iași – zona Sud, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii…