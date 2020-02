APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de electrician in cadrul Serviciului Mecano – Energetic, Compartimentul Energetic Exploatare – CHEMP Valea lui Stan Concursul consta in proba scrisa, interviu și proba practica și se va desfașura la sectorul Stație Epurare Ape Uzate al societații APAVIL S.A, situat in Ramnicu Valcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23. Concursul se va desfașura in trei etape succesive, dupa cum urmeaza: - selectia dosarelor de inscriere va avea loc in data de 27.02.2020 - proba scrisa va avea loc in data de 05.03.2020, ora 09.00 - proba practica și interviul…