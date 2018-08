Buletin de Carei a primit pe adresa redactiei adica [email protected], o sesizare depusa de un careian cu spiti civic la adresa Apaserv Carei si a Politiei Locale Carei. Careianul platitor de taxe si impozite este tratat diferit fata de ceilalti locuitori de pe strada unde domiciliaza. Va redam in continuare sesizarea depusa de careianul cu spirit civic. Buna ziua, Ma numesc H. D. din Carei , Str.Tireamului Nr.30. De mai bine de 1 luna in fata casei mele exista o groapa datorita unor lucrari efectuate de catre APASERV Carei. In tot acest timp au fost doua sau trei echipe care au…