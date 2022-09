Stiri pe aceeasi tema

Evgheni Balitki, seful administratiei din regiunea ocupata din Zaporojie, instalat de Rusia, a solicitat miercuri presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, sa incorporeze regiunea in Rusia, relateaza agentia rusa de stiri TASS, scrie Rador.

Anunțul facut de președintele rus Vladimir Putin prin care a ordonat prima mobilizare militara a Rusiei dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, la aproape șapte luni de la inceputul invaziei, arata numeroasele probleme pe care le are Rusia in razboiul pornit in Ucraina și pe care este puțin probabil…

Jurnalistul Radu Tudor analizeaza discursul susținut ieri de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Tudor spune ca dupa ce Rusia va anexa Donețk și Luhansk prin referendumuri care risca sa fie deturnate la vot, țara va avea motive sa atace nuclear Ucraina, atunci cand aceasta va incerca sa iși recupereze…

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta.

Oficialii instalati de Rusia in regiunea ucraineana Herson au anuntat ca au decis sa organizeze un referendum privind alipirea la Rusia, a anuntat, joi, liderul separatist al regiunii. Totodata, presedintele Dumei ruse a declarat ca va sustine decizia cetatenilor, daca acestia vor vota sa se alature…

Majoritatea rușilor (70 de procente) "mai degraba susțin" desfașurarea operațiunii militare speciale a Rusiei in Ucraina, in timp ce 18% "mai degraba nu o susțin", arata datele unui sondaj VȚIOM, preluat de cotidianul Rossiiskaia gazeta.

„Rusia se scalda in numerar", a declarat recent pentru Wall Street Journal un economist de la Institute of International Finance. Nu e genul de știre financiara la care sa fi sperat SUA și aliații lor, la mai bine de șase luni dupa ce președintele Vladimir Putin a atacat Ucraina, iar Vestul a raspuns…

Campania ucraineana de recucerire a regiunii ocupate Herson "se accelereaza", afirma surse militare occidentale. Pierderea Herson "ar submina grav incercarile Rusiei de a prezenta ocupația ca fiind un succes".