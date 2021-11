Apartamentul lui Omar Hayssam, scos din nou la LICITAȚIE. Prețul este ȘOCANT ANAF incearca de luni bune sa vanda apartamentul din Centrul Capitalei, una dintre locuințele deținute de Omar Hayssa,, pentru a recupera prejudiciile aduse de afacerist statului roman. Inițial, prețul la care fusese evaluat și scos la licitație apartamentuld e 127 mp, situat la parterul din Centru era de peste 250.000 de euro.Pentru ca nu a reușit sa il vanda, ANAF a scazut prețuld e doua ori, cu cate 25%, astfel ca acum acesta se vinde la jumatate, potrivit publicației profit.ro. Locuința de 4 camere este scoasa pentru a treia oara la licitație pentru suma de 127.900 de euro, mult sub prețul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

