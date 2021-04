Comisia Electorala britanica, a anunțat, miercuri, ca va deschide o ancheta privind renovarea apartamentului ocupat de Boris Johnson in Downing Street, dupa ce premierul a fost acuzat ca a finanțat lucrarea prin donații private. „Suntem acum convinși ca exista motive intemeiate sa suspectam ca una sau mai multe infracțiuni s-au produs. Prin urmare, vom continua […] The post Apartamentul lui Boris Johnson: Dupa ce a vopsit ușor, e anchetat cu spor first appeared on Ziarul National .