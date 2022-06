Stiri pe aceeasi tema

- Amber Heard spune, dupa ce a pierdut procesul cu fostul soț Johnny Depp, ca procesul nu a fost corect, pentru ca a avut parte de o mediatizare negativa in social media, insa ințelege de ce juriul a dat verdict favorabil actorului

- ​Amber Heard cu siguranta nu ii poate plati 10,4 milioane de dolari despagubiri fostului sot Johnny Depp pentru defaimare, dupa cum cere verdictul dat miercuri de un juriu american, a declarat joi avocata actritei, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.

- Amber Heard a pierdut procesul impotriva fostului sau soț, Johnny Depp, insa nu ii poate plati acestuia despagubiri de peste 10 milioane de dolari, așa cum cere verdictul pronunțat miercuri, a declarat avocata actritei, care anunța ca va face recurs.

- Johnny Depp a caștigat procesul cu fosta lui soție, Amber Heard. Jurații au dat un verdict in favoarea actorului și au impus ca fosta lui partenera sa ii plateasca daune in valoare de cateva milioane de dolari.

- Procesul dintre Johnny Depp si Amber Heard se apropie de final. Juriul a inceput deliberarile dupa ce ambele vedete au depus marturiile finale. Actorul sustine ca singurul agresor din casa lor a fost sotia lui, iar cariera sa avut enorm de suferit. In tot

- Actrita americana Amber Heard, cunoscuta din filmul ''Aquaman'', a declarat luni in fata juratilor ca Johnny Depp a impins-o intr-un perete si i-a infasurat o camasa in jurul gatului in luna de miere pe care cuplul a petrecut-o in Orient Express in 2015, informeaza Reuters. Heard a revenit in boxa martorilor…

In timp ce Johnny Depp și Amber Heard se confrunta intr-o sala de judecata din Virginia, noi detalii sunt dezvaluite despre relația lor și despre ce a dus la divorțul lor public.