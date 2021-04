Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul continua sa se ieftineasca la bursele internaționale, fara insa ca aceste scaderi de preț sa fie rezimțite și in Republica Moldova, unde carburanții continua sa aiba cele mai ridicate prețuri din ultimii 2 ani. Cotațiile petrolului la bursa de la Londra au ajuns marți la 60,8 dolari per baril,…

- Situatia evolutiei pandemiei COVID 19 Romaniei devine tragica. 1.313 persoane erau internate la Terapie Intensiva, conform ultimelor date transmise de oficiali.La Constanta, conform datelor furnizate de catre DSP Constanta, conform raportarii de dimineata. erau doua locuri libere la Spitalul Judetean…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 6.186 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Averea a miliardarului american Warren Buffett a atins miercuri 100 de miliarde de dolari, actiunile Berkshire Hathaway urcand la un nivel record, transmite Reuters. Averea neta a lui Buffett, calculata de revista Forbes, provine in cea mai mare parte din detinerea a aproape o sesime din grupul…

- Prețurile locuințelor au inregistrat o evoluție ușor negativa in februarie. Suma medie ceruta la nivel național pentru un apartament s-a redus cu 0,2%. Evoluția prețurilor a fost, in schimb, pozitiva in Brașov, Constanța și Timișoara. Potrivit imobiliare.ro, in februarie suma medie solicitata…

- 2.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 2.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, în urma efectuarii a 32.762 de teste la nivel national, a informat, marti, Grupul de Comunicare…

- Valoarea platinei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, ajungand la 1.300 de dolari uncia. Prețul acestui metal a crescut cu 21% de la inceputul anului. Motivul il reprezinta revenirea industriei și...

- Numarul persoanelor care au pierdut lupta cu noul coronavirus a crescut cu 80 numai de duminica pana luni, adica in 24 de ore.In intervalul 7-8 februarie (orele 10:00) au fost raportate 80 de decese (44 barbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele ...