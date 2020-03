Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca se situeaza în continuare pe prima poziție în clasament (cu o medie de 1.690 de euro/mp util), fiind urmat de București (cu 1.390 de euro/mp), Timișoara (1.240 de euro/mp), Constanța (1.190 de euro/mp), Brașov (1.150 de euro/mp), Craiova (1.090 de euro/mp), Iași (1.020 de…

