Apartamentele s-au ieftinit în pandemie Vești bune pentru romanii care doresc sa iși cumpere o locuința. Prețurile apartamentelor, atat cele noi cat și cele vechi, au continuat sa scada in luna septembrie. Specialiștii imobiliari pun aceasta situație pe seama crizei generate de pandemie și anunța noi ieftiniri. In luna septembrie, un apartament se vindea in Romania la un preț mediu […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

