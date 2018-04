Apartamentele noi se vând în faza de machetă. Riscurile la care se expun cumpărătorii Daca visati la un apartament intr-un bloc nou, in oras, trebuie sa stiti ca puteti cumpara unul doar daca faceti o rezervare, dati un avans si alegeti casa in faza de proiect. Sunt tot mai mici şansele să cumpăraţi unul finalizat. Deşi trecutul a arătat că multe machete n-au mai ajuns niciodată case, oamenii riscă şi fac împrumuturi, unii direct de la dezvoltatori. Un bloc nou din Iaşi, aflat încă în faza de şantier, are 88 de apartamente. 70% dintre ele s-au vândut deja. “Sunt clienţi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

