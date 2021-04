Apartamentele cu 3 camere, singurele care s-au ieftinit în martie. Chiriile garsonierelor au stagnat. Restul, pe creștere Prețurile medii cerute pentru locuințele din București au crescut, luna trecuta, cu excepția celor ale apartamentelor cu 3 camere, care au scazut ușor, cu 0,38%. La fel s-a intamplat și pe piața chiriilor, unde, potrivit anunțul.ro , singura categorie de locuințe ale carei chirii medii cerute au stagnat la 257 euro/luna, au fost garsonierele. Piața rezidențiala nu prea a simțit impactul negativ al pandemiei de coronavirus, anul trecut a fost batut și recordul la apartamente construite și la vanzari, in ciuda distanțarii și a perioadei de lockdown. Prețurile medii de vanzare cresc continuu, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

