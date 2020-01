Stiri pe aceeasi tema

- Prețul locuințelor este, in trimestrul al patrulea al acestui an, cu 7% mai mare decat in urma cu un an, potrivit unei analize realizate de catre portalul Imobiliare.ro.”Evolutia a fost diferita atat in functie de oras, cat si in functie de segmentul analizat: in Capitala, ritmul de crestere a preturilor…

- Romanii se bat pe apartamentele noi. Broker: Primim 10 oferte pentru fiecare proprietate Un nou segment ia avant, pe piata imobiliara. Sunt apartamentele construite pentru clasa de mijloc, sau middle market, in zone semi-centrale, astfel incat proprietarii, sa poata ajunge usor, la mijloacele de transport,…

- Prețurile solicitate pentru proprietațile rezidențiale din Romania s-au majorat, in medie, cu 3,2% fața de trimestrul anterior. Deși nu unul substanțial, acest avans este sensibil mai mare decat mediile de creștere consemnate in primele doua patrare ale anului – 0,8% și, respectiv, 0,4%, releva cel…

- Prețurile apartamentelor au crescut semnificativ in octombrie, cel mai mult in Cluj-Napoca. Surpriza vine din Capitala Dupa un avans de 0,6% in luna septembrie, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au menținut pe trend ascendent și in luna octombrie, arata o analiza Imobiliare.ro. Potrivit…

- Dupa un avans de 0,6% în luna septembrie, apartamentele disponibile spre vânzare în România (noi și vechi) s-au menținut, per ansamblu, pe un trend ascendent și în luna octombrie. Indicele Imobiliare.ro a consemnat, astfel, un avans de 1,9% la nivel național, de la 1.272…

- E mai ieftin, in mare, sa cumperi o garsoniera, mai ales cand nu iți permiți altceva, dar știi, probabil, ca metrul patrat e mai scump și ca dai mai mult decat trebuie. Analiștii imobiliari au vrut sa afle unde in țara e diferența pe metru patrat, garsoniere versus apartamente, cea mai mica, iar concluzia…

- Conform concluziilor cercetarii, cea mai mare crestere medie a salariilor a fost de 14% si a fost inregistrata de sectorul hotelier. De asemenea, majorari peste media tuturor sectoarelor incluse in sondaj au fost raportate de industrie (+11%), leasing (+10%) si retail (+10%), citeaza Agerpres.…

- Creșterea prețurilor locuințelor a incetinit in septembrie. Iașiul și Brașovul s-au ieftinit, Bucureștiul crește peste media naționala Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au scumpit și in septembrie, insa avansul a fost de data aceasta de doar 0,6%.…