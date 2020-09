Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca Executivul a aprobat normele de aplicare ale programului Noua Casa, care va deveni disponibil dupa ce normele vor fi publicate in Monitorul Oficial. Pana la finalul anului, pentru acest program este disponibil un plafon de aproximativ 1,6 miliarde…

- Guvernul a aprobat miercuri, normele de aplicare ale programului “Prima Casa”, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Danca a reamintit ca celor doua categorii de beneficiari, li se adauga o noua categorie. “In aceasta seara au fost aprobate normele de aplicare ale programului ‘Prima…

- Programul ”Noua Casa”, varianta modificata a programului ”Prima Casa”, va putea fi accesat in cateva zile de cei care vor sa-și cumpere o locuința cu credit garantat de stat. Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, a declarat ca Guvernul a aprobat normele de aplicare.”Dupa ce a fost aprobata OUG…

- In data de 5 august 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgența privind implementarea programului "Noua Casa" prin care beneficiarii programului se pot bucura de credite de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- NOUA CASA… Vasluienii vor putea achizitiona locuinte adaptate standardelor de locuire moderne prin intermediul noului program ce va fi demarat in curand. Creditul oferit pentru achizitia unei locuinte noi este de pana la 140.000 EUR, potrivit programului guvernamental “Noua Casa”. Acesta continua activitatea…

- Finantarea bancara acordata pentru achizitia unei locuinte noi in cadrul programului "Noua Casa" va fi in valoare de maximum 119.000 de euro si va acoperi maximum 85% din pretul de achizitie a locuintei, se mentioneaza in comunicatul remis joi de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi…

- Oricine iși poate lua o locuința prin programul care se numește acum „Noua casa” și care il modifica radical pe cel vechi, „Prima casa”. S-a majorat și plafonul pentru locuințele noi – 140 de mii de euro. Dezvoltatorii imobiliari spun ca va fi o explozie de cereri, in special pentru apartamentele cu…