Apartamente de vânzare în Băneasa – opțiune pentru lux și oxigen Cei care doresc sa investeasca in proprietați și locuințe de lux, au acum la dispoziție mult mai multe opțiuni, oferite de noile proiecte rezidențiale și de oferta de apartamente de vanzare in Baneasa. Facilitațile disponibile, confortul ridicat și dimensiunile generoase pot fi pe placul celor mai pretențioși și exigenți clienți. In zona exista numeroase proiecte […] The post Apartamente de vanzare in Baneasa - opțiune pentru lux și oxigen first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

