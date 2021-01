Apartamente de închiriat în Suceava sau casa ta? Chiriașii nu prea mai vor să se mute la ”casa lor” (P) Studiile ultimilor ani aratau ca in continuare tendința romanilor este aceea de a deveni proprietari de case. Ști totuși, o cercetare recenta arata ca mai mult de jumatate (55%) dintre bucurestenii care locuiesc in prezent cu chirie nu au in plan sa-si cumpere un apartament in urmatorul an si vor sa ramana in chirie. Iar situația nu e foarte diferita nici in țara, cu cei care locuiesc in apartamentele de inchiriat in Suceava , Constanța sau vestul țarii. Studiul realizat de Unlock Research pentru Colliers Internațional arata ca 45% dintre acestia se gandesc la o schimbare a locuintei inchiriate,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

