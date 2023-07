Apartament vândut cu 723 lei la Brașov. Primarul, acuzat de incompetență Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a adus acuzații de incompetența conducerii primariei municipiului, dupa ce un apartament din fondul locativ al orașului, situat in centru, a fost vandut pentru 723 de lei. Primarul municipiului Brașov, Allen Coliban, spune, insa, ca nu era responsabilitatea lui, ci a departamentului comercial și juridic de la RIAL. „Este inadmisibil ca un imobil detinut de municipalitate sa fie vandut la un pret mult sub cel al pietei. Acest gen de tranzactii trebuie sa fie monitorizate foarte riguros si trebuie transparentizate. (…) Actuala administratie s-a facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

