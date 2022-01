Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane, adoptata la 17 septembrie 1787 la Philadelphia, a fost vandut la licitatie la New York. Suma? 43 de milioane de dolari, un record mondial pentru un document istoric scos la licitatie, a anuntat casa Sotheby’s, relateaza AFP. Exemplarul a fost dorit…

- Un tablou al artistei mexicane Frida Kahlo a fost vandut la casa de licitații Sotheby's din New York pentru suma record de 34,9 milioane de dolari, cel mai mare preț platit la licitație pentru o opera de arta din...

- Un peisaj in acuarela de Vincent van Gogh, confiscat de nazisti in timpul invadarii Frantei in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost vandut la licitatie la New York pentru suma de 35,9 milioane de dolari, un record pentru un tablou in acuarela al pictorului impresionist olandez, relateaza agerpres.ro.

