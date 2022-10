Apartament cuprins de flacari in Cernavoda! Pompierii, la fata locului

Apartament cuprins de flacari in Cernavoda! Pompierii, la fata…

In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cernavoda. Din primele informatii este vorba despre un incendiu la un apartament produs pe strada Salciei.La locul incendiului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. Interventia se afla in desfasurare. Intervine Det Cernavoda cu 2 ASAS, descarcerare, SMRUD B ...