- Imagini greu de privit in interiorul blocului din sectorul Buiucani, mansarda caruia a fost mistruita de flacari. Imediat dupa lichidarea incendiulului, locatarii de la etajele inferioare, neafectate de flacari, au avut la dispozitie cateva minute pentru a intra in apartamente ca

- In dupa amiaza zilei de 5 septembrie pompierii din capitala au intervenit pentru a lichida un incendiu care s-a produs intr-un bloc locativ din sectorul Buiucani. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:48.

- Facturi aberante la energie electrica. Un locuitor din Sectorul 1 al Capitalei a primit o factura de aproape șase mii de lei pentru trei luni. Culmea, factura a venit la adresa locuinței soacrei sale decedate, in care nu sta nimeni din luna martie.

- Un roi de albine le-a dat batai de cap astazi locatarilor unui bloc cu cinci etaje din sectorul Botanica al Capitalei. Speriați, oamenii au sunat la serviciul unic de urgența 112 și au solicitat ajutorul pompierilor și salvatorilor. Imagini de la fața locului au fost postate pe rețelele de socializare,…

- Lucrarile de amenajare a unui scuar din sectorul Rișcani al capitalei, str. Circului 16 au demarat. Potrivit primarului general Ion Ceban, scuarul va fi amenajat peste „scheletul” din beton existent, construit anterior ilegal, despre care s-a vorbit foarte mult. „Terenul a fost de curind intors de municipalitate,…

- O femeie in varsta de 72 de ani, a decedat in urma unui accident rutier produs la intersecția strazilor Socoleni cu Cocorilor din sectorul Rașcani a Capitalei. Tragedia a avut loc astazi, in jurul orei 10:00.

- Incendiu intr-un bloc de locuit din capitala situat pe strada Cuza Voda 26/1. Pompierii au fost solicitați la ora 17:23, dupa ce a fost observat fum de la etajele superioare ale blocului și s-a auzit sunetul exploziei. Datorita intervenții prompte, nicio persoana nu a avut de suferit, iar incendiul…

