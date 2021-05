Apariție surprinzătoare într-un sat din Gorj. Pe stradă și-a făcut apariția un cerb Apariție surprinzatoare intr-un sat din județul Gorj. Pe o strada și-a facut apariția un cerb. In imaginile surprinse de martori se vede animalul care alearga speriat, privește dezorientat in jur și incearca sa ințeleaga unde se afla. In cele din urma, cerbul face cale-ntoarsa, sare un gard și fuge spre padure. Localnicii spun ca este pentru prima data cand in satul lor iși face apariția un cerb. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

