Apariție spectaculoasă la Ministerul Economiei: Un șobolan a fost surprins în timp ce „defila” pe covorul roșu Apariție spectaculoasa la Ministerul Economiei: Un șobolan a fost surprins in timp ce „defila” pe covorul roșu Apariție spectaculoasa la Ministerul Economiei: Un șobolan a fost surprins in timp ce „defila” pe covorul roșu Luni, 16 august, un șobolan a fost surprins plimbandu-se pe holurile Ministerului Economiei, arata un videoclip transmis de catre Economedia, din partea unui cititor. Problema șobolanilor este una recurenta in București. In special in Sectorul 1, unde se regasește sediul Ministerului Economiei, problema a fost agravata de neridicarea gunoiului, din cauza scandalului dintre Primaria… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

