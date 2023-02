Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, anunța ca duelul cu Unirea Constața din etapa #17 a ligii secunde va avea in cele din urma loc, deși clubul administrat de Vasi Geambazi trece prin mari probleme financiare, iar prezența la meciul de luni era in pericol. „Din ultimele informații pe…

- SCMU Craiova și Rapid București s-au intalnit, sambata seara, in derbiul etapei a 18-a din Divizia A1 masculin. Formația pregatita de Dan Pascu a avut caștig de cauza intr-una dintre cele mai tari dispute din acest retur de campionat, caștigand intalnirea cu scorul de 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 27-25).…

- Deja calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM București a invins formatia germana Bietigheim, 27-25 (15-12), duminica, 22 ianuarie, la Ludwigsburg, in Grupa A a competitiei, informeaza Agerpres . CSM București era calificata de sambata in „sferturi”, dupa ce danezele…

- Planeta Venus se va vedea foarte bine in acest an, in luna mai va avea loc o eclipsa de Luna care va fi greu de observat, in schimb vor putea fi bine vazute stelele cazatoare din lunile aprilie, august si decembrie, a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile…

- Fenomene astronomice spectaculoase vor avea loc in anul 2023. Planeta Venus iși va face apariția din ce in ce mai mult pe cer incepand din luna ianuarie, iar pana in luna august, apariția ei va fi senzaționala, spun experții. Tot in 2023 va avea loc și o eclipsa de luna ce va inroși spectaculos cerul,…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova se pregateste de ultimul joc oficial al anului, in deplasare, la Pitesti. Meciul care va conta pentru etapa a 10-a din Divizia A1 se va disputa miercuri, de la ora 18.30, in Trivale, iar oltencele au ganduri legate de aceasta disputa. Cu doua victorii obtinute in…

- Liga Naționala de Rugby a ajuns la faza finalelor, duminica, 4 decembrie, ora 11:00 (in direct pe Prima Sport 2), urmand sa aiba loc meciul pentru medaliile de bronz ale ediției 2022, SCM USV Timișoara intalnind pe CS Dinamo. Meciul care are loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București…