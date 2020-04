Stiri pe aceeasi tema

- Dragii mei, Simt ingrijorarea care a cuprins societatea romaneasca din cauza epidemiei de coronavirus. O vad in ochii familiei mele, a prietenilor mei, a tuturor celor din jur. Vreau sa va transmit cateva lucruri pe tema asta si va rog sa cititi pana la capat: 1. Va inteleg temerile si va spun asa:…

- Avocatul General al Curții de Justiție a UE (CJUE) sustine in concluziile prezentate joi ca Romania ar trebui amendata cu 3 milioane de euro pentru necomunicarea masurilor de transpunere a celei de-a patra Directei UE pentru combaterea spalarii banilor. In aproape 80% din cazuri, deciziile CJUE corespund…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Andy Robinson, si-a manifestat, vineri, satisfactia fata de determinarea cu care jucatorii romani s-au pregatit pentru meciul de sambata contra Spaniei, din Rugby Europe Championship. El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani,…

- A fost prima pauza de iarna in Premier League, iar doi fotbaliști ai lui Everton, atacantul Dominic Calvert-Lewin (22 de ani) și mijlocașul Tom Davies (21), și-au petrecut timpul liber in New York, la Fashion Week. Pasionați de moda, cei doi au starnit amuzamentul pe rețelele de socializare prin ținutele…

- Depinde doar de ele, adica, in fond si in esenta, de calitatea oamenilor, ca sa le identifice si sa le asume. Cercetarile facute de economisti cu privire la consecintele catastrofelor naturale asupra unor comunitati, demonstreaza, fara putinta de tagada, ca diferenta dintre o societate si alta o face…

- La solicitarea Centrului Simon Wiesenthal, principatul Monaco a acceptat sa isi deschida arhivele pentru perioada 1942-1944, in timpul careia numerosi evrei au fost arestati si deportati, a anuntat joi guvernul, potrivit AFP. "Aceste arhive nu au fost niciodata comunicate nimanui pana in prezent",…