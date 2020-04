Apariție inedită la un filtru al jandarmilor. Au plecat la muncă cu căruțele Un echipaj de jandarmi care supraveghea unul dintre drumurile din județul Alba, in zona localitații Aiud, a fost surprins cand a dat ochii cu un convoi de cinci caruțe. Obișnuiți sa opreasca autovehicule aflate in transit, oamenii legii au ramas blocați cand in fața lor, la filtrul rutier pe care il organizasera, s-au oprit cinci caruțe mari, cu coviltir, precum cele din Vestul Salbatic. La control, jandarmii au aflat ca convoiul a parcurs, pana sa fie oprit, mai bine de 100 de kilometri, din județul Cluj și avea ca destinație orașul Sebeș. „Desi in contextul actual generat de raspandirea COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

