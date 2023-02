Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei au surprins pe toata lumea dupa ce au decis sa se desparta, la inceputul acestui an. In ciuda eforturilor, cei doi nu au reușit sa iși țina familia unita, iar in cele din urma, au luat-o pe drumuri separate. Din pacate, desparțirea nu a fost simpla, iar foștii soți, care…

- Oana Roman nu s-a sfiit niciodata sa vorbeasca despre traumele suferite in copilarie. Vedeta a vorbit deschis despre abuzurile tatalui sau, Petre Roman. Fostul premier ii administra corecții „de vedea stele verzi”, ori de cate ori prindea ocazia. Oana Roman, o copilarie marcata de traume Oana Roman…

- Oana Roman a marturisit ca nu știe sa minta și de multe ori partenerul ei, Marius Elisei, ii pune sinceritatea la indoiala. Fiica lui Petre Roman susține ca intotdeauna alege sa spuna adevarul și ține cont de sfatul mamei sale, Mioara. Oana Roman a povestit ca ea nu este genul de persoana care sa minta…

- Oana Roman a dezvaluit un detaliu neașteptat din relația ei cu Marius Elisei. Vedeta a marturisit ca fostul soț, care ii este partener de viața in continuare, nu crede ca este sincera in anumite privințe. Cu toate acestea, fiica lui Petre Roman subliniaza ca ea nu minte niciodata.

- Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin multe obstacole impreuna, insa au reușit sa gaseasca calea catre echilibru. Fiica lui Petre Roman a facut anunțul despre relația cu tatal fetiței sale. Pe 13 ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei sarbatoresc un deceniu de cand formeaza un cuplu. Vedeta a postat…

- Scandalul dintre Oana Zavoranu și Oana Roman continua. Controversata actrița a fost somata sa-i plateasca o anumita suma de bani partenerei lui Marius Elisei, dupa ce bruneta i-ar fi aruncat cuvinte grele și i-ar fi adus injurii. Ce se intampla in cadrul procesului dintre cele doua vedete. Suma de bani…

- Oana Roman va petrece Craciunul altfel, anul acesta. In timp ce Marius Elisei merge la parinții lui, vedeta va merge impreuna cu fetița lor, Izabela, la centrul de recuperare unde se afla Mioara Roman. „Astazi am fost la ea. Uitați-va la mine pe Instagram și o sa vedeți tot ce fac eu. Am fost la mama…

- Multi s-au intrebat cum a reactionat Petre Roman dupa ce fosta lui sotie, Mioara Roman, s-a internat intr-un centru de recuperare, ca urmare a problemelor de sanatate. Oana Roman a dezvaluit care este starea de sanatate a mamei sale, dar și ce relație exista, in prezent, intre parinții sai. Fostul premier…