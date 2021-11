Apariția pastilei anti-covid ar putea îngreuna procesul de vaccinare. Experții trag semnalul Pastilele antivirale orale de la Merck și Pfizer ofera o gura de oxigen in lupta cu pandemia. Datele arata ca reduc semnificativ spitalizarile și decesele, daca sunt luate din timp, dar medicii avertizeaza persoanele care inca ezita sa se vaccineze sa nu confunde beneficiul antiviralelor cu cel al vaccinurilor. Obligativitatea vaccinarii angajaților, anunțata de președintele Joe Biden, a contribuit la creșterea ratei vaccinarilor, dar a alimentat și o serie de controverse. Unii experți se tem acum ca apariția tratamentelor orale pentru COVID-19 ar putea și mai mult sa fie un obstacol al campaniilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

