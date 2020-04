Apariția dinților la bebeluși. Tot ce trebuie să știi despre dințișorii de lapte Primii dinti care apar la bebelusi, denumiti in mod comun „de lapte”, sunt deja formati sub gingii inainte de nastere. Varsta la care erup acestia variaza de la copil la copil. In general, incep sa se dezvolte atunci cand micutul are intre 6 si 9 luni. Setul complet de 20 de dinti apare cam la varsta de 3 ani. Pe de alta parte, formarea radacinilor este un proces care nu se finalizeaza in mod normal decat la 3-5 ani. Citeste, in continuare, etapele aparitiei dintilor la sugari si principalele simptome ale acestui proces: Dintii primari ai bebelusului – Care sunt si cand apar Primii care apar sunt,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

