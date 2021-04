Stiri pe aceeasi tema

- Așa sora sa tot ai! Cand ești sora Biancai Dragușanu, viața devine dintr-o data mult mai ușoara. Iubita lui Gabi Badalau imparte tot ce are cu sora ei Oana și nici iubitul acesteia nu o duce prea rau. Tanara și partenerul ei au transportul asigurat și nu e referim la orice fel de transport, ci la unul…

- Chiar daca e mereu ocupata și mereu pe drumuri, Inna nu-și neglijeaza niciodata aporopiații. Atunci cand nu e cu Deliric, iubitul ei, cantareața are companie. Cu cine a ieșit vedeta in plina zi. Imagine rare cu artista internaționala.

- Gabriela Cristea a avut prima apariție in cadrul emisiunii „Mireasa: Urzeala soacrelor”, pe care o prezinta la Antena Stars. Vedeta a postat o imagine, in care le arata fanilor ce ținuta a ales pentru revenirea la TV, dupa o pauza de 1 an. Fanii au felicitat-o pentru cat a slabit in ultima perioada.…

- Tensiune mare in contextul protestelor din toata țara. Ieri a avut loc de-a doua zi de proteste, motiv de reala ingrijorare pentru autoritați, medici, dar și oameni de rand. Din pacate, situația este una extrema, in care cetațenii nu mai vad luminița de la capatul tunelului. In urma manifestațiilor…

- Oana Roman pune pe primul loc tot timpul sanatatea mamei sale. Dupa ce femeia a suferit mai multe probleme in ultima perioada, acum vedeta Antena Stars a hotarat sa o interneze la o clinica privata. Imagini exclusive cu cele doua!

- A nascut in urma cu doua saptamani primul ei copil, iar acum și-a aratat silueta. Gina Pistol a dezvaluit ca a trecut deja de la marimea M la haine, la marimea S. Pe 9 martie Gina Pistol a adus pe lume primul ei copil și al lui Smiley. Și mamica, dar și micuța au primit nota 10 la naștere. Dupa doar…

- Daniel Pancu și iubita lui știu ce este o viața buna, insa atunci cand ai prea multe pahare la bord, nu prea e indicat sa te urci la volan. Exact asta a facut partenera afaceristului, asumandu-și mai multe riscuri, unde mai pui ca a și comis o ilegalitate, cu gandul ca nimeni nu i-a observat gestul.