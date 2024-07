Stiri pe aceeasi tema

- Japonia este in continuare lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa intrecerile de luni, a treia zi oficiala de competitii, in timp ce Romania se afla pe 15 dupa aurul cucerit de inotatorul David Popovici al 200 m liber. Sportivii din Tara Soarelui Rasare au castigat 12…

- A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Paris aduce noi sportivi romani in acțiune, evenimentul zilei fiind debutul lui David Popovici in La Defense... The post David Popovici, primele brațe in apa la Jocurile Olimpice, la 200 m liber appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Australia e primul lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a castigat trei medalii de aur si doua de argint, sambata, in prima zi oficiala de competitii, informeaza AGERPRES.

- Delegația Romaniei spera sa depașeasca totalul modest de medalii obținute la Rio 2016 și Tokyo 2020 – doar cate 4 medalii – și sa-și dubleze performanța la Paris 2024. Un sportiv apare atat in predicția Gracenote, cat și in cea a Sports Illustrated: David Popovici. Romania așteapta cu mai multa speranța…

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat ca obiectivul la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris este cucerirea unei medalii, perfect realizabil in contextul in care inotatorul David Popovici, dublu campion european, poate urca pe podium atat la 100…

- Japonia și-a trimis vineri echipa la Jocurile Olimpice de la Paris, cu scopul de a depași cea mai buna recolta de medalii de aur de la Jocurile de la Tokyo de acum trei ani, amanate de pandemie. Japonia a obținut 27 de medalii de aur pe teren propriu și trimite aproximativ 400 de sportivi la Paris,…