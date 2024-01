Apare un nou lanț uriaș de benzinării în România: cel mai mare distribuitor intră foarte serios în joc Cea mai mare companie independenta de distribuție de carburanți din Romania OSCAR Downstream va intra pe piața de retail cu propriile stații de service, iar primele benzinarii vor fi operaționale pana la sfarșitul anului 2024. Tot in acest an, compania iși va consolida lanțul logistic integrat cu o noua investiție greenfield in capacitatea sa de stocare și iși va mari flota la peste 100 de petroliere. Unul dintre primii 5 jucatori de pe piața distribuției de carburanți, OSCAR Downstream are in portofoliu peste 5.000 de clienți din industrii cheie precum transporturi, construcții, industrie sau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

