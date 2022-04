Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 63.159 din 05.04.2022 Mandat de executare a pedepsei inchisorii, pus in aplicare de politisti In ziua de 4 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au dus la indeplinire un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Astfel, pe raza municipiului, a fost depistat, un…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 18 martie 2022, Hotararea numarul 19, privind scoaterea de la rezervele de stat a unor construcții ușoare din elemente modulate pentru gestionarea fluxului cetațenilor ucraineni stramutați pe teritoriul județelor Galați, Maramureș, Tulcea…

- Un om a murit, 12 au fost raniți și alți 98 au fost evacuați dintr-un bloc din Kiev, lovit de ramașițele unei rachete ruse avariate, informeaza pagina de Facebook a Serviciului pentru Situații de Urgența din Ucraina, care publica și mai multe imagini de la locul tragediei. Rachetele armatei ruse continua…

- SRI a facut, marți, intr-un comunicat de presa, precizari privind informațiile prezentate de directorul Serviciului, Eduard Hellvig, in fața membrilor Comisiei comune de control al SRI din Parlament. Asta dupa ce, la finalul ședinței care a durat doua ore și a fost interupta brusc de co-președintele…

- Parcul Industrial din Sarata funcționeaza deja de 7 ani. In aceasta perioada a reușit sa adune doar 8 rezidenți și venituri care n-ajung nici la 1.000 de euro lunar. Profitul de anul acesta de 50.000 de lei nu ajunge nici macar sa acopere cheltuielile cu personalul, asta in condițiile in care pe statele…

- Scumpirea alimentelor, chiar daca fiecare dintre noi o resimte altfel, a lasat loc unor întrebari. Oare o parte din produsele alimentare pe care le importam nu ar putea fi produse în țara? Teoretic, firmele românești din industria alimentara ar putea produce majoritatea marfurilor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a adoptat astazi Hotararea nr. 9/2022, privind aprobarea desfașurarii activitații didactice in sistem online, pentru o perioada de 5 zile, pentru Liceul Teoretic ”Brancoveanu Voda” din orașul Urlați, respectiv pentru Școala Primara din satul Trenu,…

- INFECTARI COVID-19. In saptamana 10 - 16 ianuarie 2022, peste jumatate din cazuri au fost raportate in randul celor nevaccinați. Cele mai multe infectari au fost inregistrate in județele mari ca București, Timiș, Cluj, Suceava și Brașov.- 40,4% din cazuri inregistrate in București, Cluj, Timiș, Suceava…