- ”TDCX, companie din industria externalizarii proceselor de afaceri (BPO), deschide la Bucuresti primul birou din Europa Centrala si de Est si al doilea din Europa, dupa lansarea operatiunilor din Spania din urma cu doi ani. TDCX, companie cu sediul in Singapore, isi continua astfel procesul de crestere…

- Grecia a inasprit de azi restrictiile impuse celor care intra in tara pe calea aerului, obligand toti calatorii care vin cu avionul sa intre in carantina sapte zile, anunța agerpres . Potrivit unui anunt al Aviatiei Civile, aceasta masura, care prelungeste de la trei la sapte zile carantina pentru cei…

- Intr-un editorial publicat in Ziarul Financiar, omul de afaceri Dragoș Dragoteanu, proprietarul agenției imobiliare Euroest Invest, acuza lipsa de interes a oamenilor politici pentru dezvoltarea infrastructurii, Afaceristul le transmite celorlalți antreprenori sa nu se bazeze pe Guvern sau pe politicieni…

- Arcelik, proprietarul Arctic și unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, preia pachetul majoritar la divizia de electrocasnice a grupului Hitachi, pentru 300 mil. dolari Arcelik, cel mai mare producator de electrocasnice din Turcia, a semnat miercuri un acord pentru a prelua un pachet de 60%…

- Vaccinul Pfizer anti-COVID, autorizat in SUA si alte cinci tari, va fi transportat cu ajutorul unor containere frigorifice dezvoltate de compania Thermo King, pe care anterior le folosea la livrarea tonului in Japonia, transmite CNN.Primul vaccin aprobat impotriva coronavirusului, dezvoltat de Pfizer…

- Peste 43.000 de români au votat în diaspora, pâna sâmbata, la ora 13,00 (ora României), la alegerile parlamentare, în prima zi a scrutinului care are loc în strainatate. Votul în diaspora se desfasoara pe parcursul a doua zile - sâmbata si…

- VTEX , prima și singura soluție complet integrata de comerț, marketplace și Order Management System (OMS) din lume, accelereaza extinderea in regiune și semneaza noi parteneriate in Bulgaria și Polonia, pe care le va coordona de la București. Poziționat, inca de la deschidere, ca un centru strategic…