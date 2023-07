Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru copii indigeni columbieni care au supravietuit unui accident de avion in regiunea amazoniana a tarii si au trait mai mult de cinci saptamani in jungla au fost externati din spital dupa o sedere de 34 de zile, a anuntat vineri guvernu de la Bogota, informeaza Reuters, citat de news.ro.Copiii,…

- Parlamentul Elvetiei a inceput o investigatie privind prabusirea si salvarea de urgenta a Credit Suisse de catre UBS, cu sprijinul guvernului, iar aceasta va dura intre 12 si 15 luni, a declarat joi presedintele comision de ancheta, Isabelle Chassot, transmite Reuters.UBS a fost de acord sa cumpere…

- Daca scuipatul dumneavoastra este colorat in roz cel puțin de cateva ori pe saptamana, dupa ce va spalați pe dinți sau folosiți ața dentara, este posibil sa aveți o boala a gingiilor in stadiu incipient.

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, a doua sa victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite Reuters, conform Mediafax.Oficialul, Vladimir Rogov, a declarat ca forțele ucrainene au cucerit…

- Barajul hidroelectric Kahovka s-ar fi prabușit in urma unei explozii intr-un tunel tehnic din structura de susținere din beton, potrivit unei investigații realizate de The New York Times, care a consultat mai mulți ingineri, coroborand totodata date provenite de la sateliți, dar și de la stațiile seismice…

- Parlamentul Elvetiei a anuntat miercuri cei 14 membri ai unei comisii speciale care va analiza prabusirea Credit Suisse si salvarea ulterioara a acestuia, conceputa de autoritatile elvetiene, transmite Reuters.Numirile, decise de birourile camerelor inferioare si superioare ale Parlamentului elvetian,…

- O varianta de Covid, care face ravagii in India, a omorat deja cinci oameni și in Marea Britanie, au anunțat autoritațile. Arcturus reprezinta deja unul din 40 de cazuri noi de Covid, iar șefii din domeniul sanatații dezvaluie ca noua tulpina super-infecțioasa s-a raspandit in toate regiunile Angliei,…