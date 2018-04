Apare primul masterat de leadership cultural din tara

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul depus de cei de la Sibiu pentru titlul de Capitala Culturala Europeana l-a avut in functia de presedinte pe primarul de atunci al orasului, Klaus Iohannis. Ei bine, totul a mers cum trebuie si, in 2007, orasul ardelean a fost centrul cultural al continentului. La Timisoara,…

- Ceva asemanator spunea și Emil Constantinescu despre bombardamentele NATO in Iugoslavia Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, ca atacul cu rachete al SUA, Angliei si Frantei asupra Siriei a fost o reactie necesara pentru a avertiza regimul de la Damasc si pe aliatii acestuia,…

- "Eu daca as fi presedinte n-as convoca CSAT pentru acest eveniment pentru ca nu va avea impact asupra Romaniei. Au fost pozitii care au condamnat utilizarea substantelor toxice si a fost o declaratie politica a masurilor de retorsiune pe care le-au luat aliatii. Cred ca au fost decente, n-au fost…

- Hua Chunying, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat ca Beijingul se opune utilizarii fortei pe arena internationala si a adaugat ca orice actiune militara efectuata fara acordul Consiliului de Securitate al ONU incalca principiile de baza ale dreptului international.…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- In anul 1914, odata cu izbucnirea Primului Razboi Mondial, cea mai mare parte a cercurilor politice romanesti aveau in vedere intrarea Romaniei in razboi alaturi de Antanta, in vederea eliberarii Transilvaniei si Bucovinei de sub stapanirea Austro Ungariei. In ce priveste Basarabia, aflata sub stapanire…

- "Astazi am anuntat in plen motiunea simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Iata de ce: lipsa totala de comunicare cu Parlamentul, refuzand 4 invitatii la discutie in Comisia de Cultura; refuzul de coordonare cu Comisia de Centenar, refuzand dialogul cu membrii comisiei speciale; anularea…