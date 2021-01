Apare primul lingou de aur provenit din Munții Apuseni Primul lingou din aur provenit din Munții Apuseni ar putea fi turnat peste un an in valea satului hunedorean Rovina, localitate situata la 20 de kilometri distanța de Roșia Montana. O firma din Romania a inceput de anul trecut demersurile pentru a obține autorizațiile de construcție a minelor pe raza comunei Rovina/jud.Hunedoara, dupa ce, in 2018 guvernul a aprobat concesiunea de exploatare a resurselor din subteran, potrivit Radio Europa Libera. Conform planificarii, prima mina ar trebui sa fie gata pana in 2022. Exploatarea va conține trei mine, doua de suprafața și una de subteran. Nu se vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In satul Rovina, la aproximativ 20 de kilometri distanța de Roșia Montana, peste un an ar putea fi turnat primul lingou de aur provenit din Munții Apuseni. Mai exact, potrivit Radio Europa Libera, inca de anul trecut, firma Samax Romania SRL, a inceput demersurile pentru a obține autorizațiile de construcție…

- Din 2011, Hunor Kelemen este președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), dar la un an dupa preluarea conducerii a facut o mișcare care a surprins pe toți membrii de partid și nu numai. Declarația de avere a liderului UDMR, ajuns și vice premier in cabinetul Cițu, evidențiaza faptul…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție de peste 222 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata in judetul Ilfov din Romania. Conform unui comunicat al instituției, investiția va conecta mai multe persoane la reteaua…

- Autoritațile romane au semnat, la inceputul anului trecut, prelungirea cu 15 ani, pana in 2045, a acordului petrolier dintre stat și concesionarii ExxonMobil și OMV Petrom privind perimetrul de gaze naturale de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra. Documentul a fost semnat inițial in anul 2000…

- "Acel ajutor nu presupune ca il dai tot odata. Iar daca statul roman a aprobat ajutorul de restructurare al CE Oltenia si l-am notificat catre Comisia Europeana, va dati seama ca statul roman si-a asumat acest lucru", a declarat ministrul Economiei. Planul de restructurare si decarbonare al Complexului…

- Silviu Predoiu, fost director operativ SIE. A activat timp de 30 de ani in Serviciul de informații externe. Este primul ofițer la nivel inalt din serviciile secrete romanești care iși asuma sa intre in viața politica, dupa ce a trecut in rezerva. Discutam „la vedere” despre influența serviciilor in…

- Deoarece intregul platou romanesc al Marii Negre este declarat zona de patrimoniu, exploatarea gazelor din Marea Neagra nu este deocamdata posibila, in lipsa unui aviz de la Direcția de Cultura. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, susține ca a identificat deja o soluție. In lipsa unei harți ce puncteaza…

- # „Problema nr. 1 pentru toate spitalele din țara, aflate in lupta cu pandemia, este resursa umana. Avem nevoie de specialiști aflați in prima linie a bataliei cu virusul”, mai spune cunoscutul medic Cunoscutul medic piteștean Remus Mihalcea, un doctor din noul val de specialiști afirmați in plan național,…