Negocierile pentru Guvern continua, iar PNL a cerut responsabilitate in administrarea banului public, reforme și susținerea mediului de afaceri. Simultan, PSD a transmis ca vrea impunerea unei taxe de solidaritate pe lux, fara a fi luata nicio masura pentru mediul de afaceri. In urma negocierilor de astazi, PSD a anunțat ca vrea taxa de solidaritate pe lux, pentru case de peste 120 mp, mașini de peste 50 000 de euro sau venituri de peste 100 000 euro pe an. Social democrații cer sa fie crescute taxele pe proprietate. Totodata, formațiunea dorește refacerea IPTANA, firma de stat de proiectare…