Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a semnat marti contractul de finantare privind "Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura", in valoare totala de aproape 215 milioane de lei, din care 180 de milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile. Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate la reteaua de transport cu metroul in zona de sud a municipiului Bucuresti, prin extinderea magistralei M2 cu o statie supraterana, in apropierea soselei de centura,…